Остапенко: Это не тот результат, который я хотела

Алена Остапенко в четверг попала в четвертьфинал престижного турнира WTA «Premier» в Пекине. Ее соперница Пен Шуай из Китая в отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

«Может для меня будет преимуществом то, что не удалось сыграть весь матч, - цитирует слова Остапенко страница WTA. - За последние пару недель я провела очень много игр, так что смогу немного отдохнуть. Я действительно довольна попаданием в четвертьфинал турнира в Пекине».

Встреча длилась всего 15 минут. Шуай поранила ногу, из-за чего не смогла продолжить игру.

«Это не тот результат, который я хотела. Конечно, мне жаль Шуай, но надеюсь, что она восстановится и у нее все будет хорошо», - указала СМИ Остапенко после матча.

В борьбе за попадание в полуфинал Остапенко сразится с румынкой Сораной Кырстей.

«Она действительно милая девушка и великолепная теннисистка, и, думаю, что мы стали хорошими подругами, - сказала о своей будущей сопернице первая ракетка Латвии. - Она играет в похожей манере, что и я. Думаю, что играет в агрессивный теннис. В Нью-Йорке у нас было много хороших розыгрышей, так что надеюсь, что завтра будет хорошая игра».

За попадание в четвертьфинал Остапенко уже получила 215 пунктов WTA и 149 138 долларов США.

В рейтинге WTA 20-летняя Остапенко сейчас занимает 8-ю позицию (лучший показатель латвийского тенниса), но на новой неделе она может подняться еще выше.

27-летняя Кырстя в мировом рейтинге на 44-й позиции.