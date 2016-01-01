Арестован глава оргкомитета Олимпиады-2016

Полиция Рио-де-Жанейро арестовала председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главу оргкомитета Игр-2016 Карлоса Артура Нузмана по подозрению в коррупции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Estadao, функционер подозревается в даче взятки в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр.

Вместе с Нузманом в четверг был арестован экс-директор НОК Бразилии Леонардо Гринер, работавший в оргкомитете Игр.

Арестованным будет предъявлено обвинение в коррупции, отмывании денег и преступной организации.

Арест состоялся в рамках операции «Нечестная игра», которая началась в сентябре текущего года с обысков в доме Нузмана и в штаб-квартире НОК Бразилии.

Расследование дела началось еще девять месяцев назад, оно проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции.

Полиция изучает возможную покупку голоса тогдашнего члена МОК и президента Международной легкоатлетической федерации (IAAF) Ламина Диака. По версии следствия, Нузман и Гринер были посредниками между правительством экс-губернатора штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала, осужденного на 14 лет за коррупцию и отмывание денег, и членами МОК.

Платежи были совершены в 2009 году незадолго до голосования по выбору места проведения Олимпиады-2016.

На право принять Игры также претендовали Мадрид, Токио и Чикаго. Заявка Рио-де-Жанейро одержала победу в третьем туре голосования.

По данным СМИ, МОК еще до старта Олимпиады-2016 получил информацию о том, что Рио мог завоевать право проведения соревнований незаконным путем, однако внутреннее расследование в отношении подозреваемых проведено не было.

В марте МОК все же начал расследование обвинений в коррупции в отношении заявки Рио-де-Жанейро. Помимо Диака, французская газета Le Monde также сообщала о выплатах члену МОК Фрэнки Фредериксу, чтобы тот проголосовал за Рио.