Левандовский установил рекорд Европы и стал лучшим бомбардиром в истории Польши

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовский отметился хет-триком в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Армении (6:1) и побил сразу два рекорда.

29-летний поляк довел число голов за национальную команду до 50, став лучшим бомбардиром в ее истории.

GOAL! Lewandowski completes his Hattrick pic.twitter.com/tjTvyQa5t2— Bayern & Germany 📹 (@iMiaSanMia_vid) 5 октября 2017 г.

Кроме того, он установил рекорд по числу голов в одном отборочном турнире европейской квалификации чемпионата мира на отметке в 15 мячей.

Опередить Левандовского в споре снайперов еще может Криштиану Роналду, на счету которого 14 голов.

Сборная Польши с 22 очками единолично возглавляет турнирную таблицу группы E и имеет все шансы напрямую пробиться в финальный турнир чемпионата мира.

На второе место и стыковые матчи претендуют Дания (19) и Черногория (16). Заключительные матчи квалификации пройдут 8 октября.



