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Овечкин забросил три шайбы за шесть минут в матче НХЛ

topnews.ru
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Александр Овечкин | Фото: AP/Scanpix

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, играющий в составе американского клуба «Вашингтон Кэпиталс», забил три гола в первом матче сезона НХД против команды «Оттава Сенаторс».

Поединок прошел накануне в Оттаве и закончился победой «Вашингтона» со счетом 5:4.

Автором первого гола стал представитель хозяев Крис Уайдман, забивший на седьмой минуте. «Кэпиталс» отыгрались через две минуты благодаря точному броску Бретта Коннолли.

К третьему периоду «Оттава» вела со счетом 3:1 благодаря шайбам Марка Стоуна и Дерека Брассара, но затем Овечкин отличился на 45-й и 46-й минутах, сравняв счет.

На 47-й Стоун снова смог вывести хозяев вперед, но на 51-й минуте россиянин забил свою третью шайбу, переведя игру в овертайм. В дополнительные пять минут счет не изменился, а в серии буллитов «Вашингтон» оказался сильнее: два броска реализовали Овечкин и Евгений Кузнецов.

Александр Овечкин
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