В полуфинале WTA «Premier» Остапенко уступила Халеп

Ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко в полуфинальном матче престижного турнира пекинской серии WTA «Premier» в субботу со счетом 2-6, 4-6 уступила румынской теннисистке Симоне Халеп, у которой четыре месяца назад она выиграла в финале открытого чемпионата Франции, завоевав первый в своей карьере титул «Grand Slam».

На сей раз Халеп оказалась сильнее и на следующей неделе впервые станет лидером ранга WTA, а Остапенко поднимется на седьмую позицию, что тоже будет рекордом в ее карьере.

В полуфинале Остапенко играла в третьем турнире подряд, заработав в общей сложности 1020 очков.

Выход в полуфинал принес Остапенко 390 очков ранга WTA и премию в размере более 300 тыс. долларов.