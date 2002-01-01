Знаменитый футболист Руни заглаживает вину перед обществом, крася скамейки в доме престарелых

Журналисты издания утверждают, что заметили нападающего ливерпульского клуба «Эвертон» красящим скамейки в саду дома престарелых неподалеку от его дома стоимостью шесть миллионов фунтов стерлингов в городе Престбери (графство Чешир).

Rooney arrives at a garden centre to begin 100 hours of community service painting benches following drink driving conviction

Вечером 31 августа футболист был остановлен полицией графства Чешир за рулем «Фольксвагена Жук», который принадлежит не ему. Перед задержанием Руни веселился в баре неподалеку от его дома, где он танцевал на столах и пел песни группы Oasis. На следующий день после ареста его отпустили под залог.

Позднее в суде Руни признал себя виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и извинился за свое поведение.

Руни - самый результативный игрок в истории сборной Англии. На его счету 53 гола в 119 матчах. Этим летом футболист прекратил выступление за национальную команду. В неделю спортсмен зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов.

Руни дебютировал в «Эвертоне» в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Эвертону» за футболиста 25,6 млн фунтов, в июле 2017 года он вернулся в команду из Ливерпуля.