Такого «подвига» футбол не знал! Игроки Южной Кореи забили в матче с Россией 4 мяча, но... проиграли (видео)

На московской арене ЦСКА футболисты сборной России в товарищеском матче победили команду Южной Кореи. Защитник гостей Ким Чжу Юн (55', 57') во втором тайме дважды отправил мяч в собственные ворота. Этот «подвиг» практически не оставил южнокорейцам шансов на спасение, так как счет стал 3:0 в пользу команды Снанислава Черчесова.

Первый мяч у россиян забил Федор Смолов (44'), а увеличил преимущество сборной России до четырех мячей Алексей Миранчук (83').

«По поводу Смолова: мы знаем, где его сильные стороны. Особенно в первом тайме мы не контролировали игру, игра была рваная, поэтому надо было опускаться к опорному полузащитнику и помогать обороне, и он это делал, - сказал журналистам после матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

- Что касается взаимодействия Смолова и Кокорина, они старались, максимально выполняли обязательную программу - помогать обороне и перекрывать зоны. Что касается игровых моментов, особенно в первом тайме было видно, что любым игрокам нужно время сыграться, в первый раз они играли вместе в новом статусе, раньше они были футболистами другого уровня».

В концовке встречи футболистам Южной Кореи удалось дважды провести результативные атаки, которые завершили Квон Кьюн Вон (87') и Чжи Донь Вон (90+3'). В итоге россияне добились победы - 4:2.