Гимнастка Мария Пасека стала двукратной чемпионкой мира

Российская гимнастка Мария Пасека сумела защитить титул чемпионки мира в опорном прыжке, выиграв золотую медаль на турнире в Монреале. В субботу россиянка по сумме двух прыжков набрала 14,850 балла.

«Первый прыжок я могла бы прыгнуть лучше, но слишком много адреналина во мне было, и я чуть перебежала, - сказала Мария после выступления журналистам. - А когда приземлялась, то почувствовала, что маты слишком близко к лицу. Подумала, что получилось низкое приземление, за которое падает оценка. Но все равно получилось немного грязно, а вот второй прыжок получился уже лучше».

Второй стала американка Джейд Кэри (14,766), третий результат у швейцарки Джулии Штайнгрубер (14,466). Олимпийская чемпионка 1992 года 42-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, стала пятой (14,366).

Добавим, что в субботу российские гимнасты выиграли еще три серебра: Елена Еремина (брусья), Давид Белявский (конь) и Денис Аблязин (кольца).

Перед последним днем соревнований лидером медального зачета является команда Китая, имеющая в своем активе две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. У россиян одно золото, три серебра и одна бронза. Третье место занимает команда США (1-1-1).





