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Рижское «Динамо» обыграло «Слован», прервав серию из 14 поражений

Русский TVNET
Ņikita Jevpalovs | Фото: Edijs Pālens / LETA

Латвийские хоккеисты в овертайме обыграли братиславский «Слован» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ и, наконец-то, прервали серию поражений из 14 матчей.

Встреча в субботнем (7 сентября) матче прошла в Братиславе, и завершилась победой латвийской команды со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время в составе «Динамо» шайбы забросили Николай Жердев (20-я минута) и Карл Столлери (38).

Рижане прервали серию поражений, которая длилась 14 матчей. Тем не менее,наша команда продолжает занимать последнее место в таблице среди всех 27 участников лиги.

Следующий матч «Динамо» проведет на выезде 11 октября против нижегородского «Торпедо». «Слован» 9 октября примет «Сочи».

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