Александр Овечкин, забросив в матче НХЛ четыре шайбы, превзошел достижение 1917 года

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил семь шайб в первых двух матчах стартовавшего регулярного чемпионата НХЛ. После хет-трика в ворота «Оттавы» ему удалось четырежды отличиться в игре против «Монреаля».

Столичный клуб на своем льду победил «Монреаль» со счетом 6:1. Помимо Овечкина, голами в составе «Вашингтона» отметились Ти Джей Оши и Натан Уокер. У гостей шайбу забросил Брендан Галлахер.

Как и в матче с «Оттавой», ассистентом в моментах со всеми заброшенными шайбами Овечкина выступал российский нападающий Евгений Кузнецов, у которого в итоге оказалось четыре результативные передачи.

«Как любил говорить наш одноклубник Брукс Лайк, если вы хотите денег, то вам нужно идти в банк, - приводит слова Александра Washington Post. - А если вы хотите голов, то надо двигаться к воротам, на пятачок. На самом деле, это все из-за сестры моей жены. Она сейчас в Вашингтоне, и каждый раз, когда она здесь, я делаю хет-трик. Но в понедельник она уезжает. Думаю, что я поговорю кое с кем, чтобы она задержалась у нас подольше».

Впервые с 1917 года одному игроку удалось забросить по три или больше шайб в первых двух играх чемпионата. В сезоне-1917/18 сразу три героя - Си Деннени, Джо Мэлоун и Рег Нобл - оформили по хет-трику в двух матчах подряд на старте чемпионата.

Овечкину в четвертый раз в карьере удалось отличиться четырежды в одном матче, и второй раз он это сделал в игре против «Монреаля».



