Во Владимире недовольный судьей футбольный комментатор покинул прямой эфир

Матч 12-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в группе «Запад» во Владимире между местным «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком» (1:1) ознаменовался судейским скандалом, вынудившим комментатора в знак протеста покинуть свое рабочее место.

На 65-й минуте судья Петру Мирошниченко из Санкт-Петербурга назначил штрафной вместо пенальти в ворота «Текстильщика» за фол вратаря в штрафной площади. При этом арбитр не наказал торпедовца за симуляцию, что должен был сделать, если «увидел эпизод по своему».

В ходе розыгрыша назначенного стандарта защитник гостей откровенно отбил мяч руками, но и здесь рефери не указал на 11-метровую отметку.

Комментатор и пресс-атташе «Торпедо» Владимир Никольский бурно отреагировал на решения арбитра, после чего и вовсе отказался работать.

«Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной? Пенальти стопроцентнейший. Позор российскому футбольному корпусу. Штрафуйте меня за это. Смотрите футбол без комментатора. До свидания», - заявил он и покинул студию.

Представители транслировавшего встречу канала «Томикс-ТВ» предположили, что арбитр Мирошниченко трактовал вышеуказанные эпизоды в пользу гостей из-за премии, полученной от них «за правильное судейство».

После 12 туров первенства ПФЛ в зоне «Запад» «Торпедо» занимает шестое место, набрав 19 очков. «Текстильщик» располагается на третьей позиции (26).

Как позднее заявил ТАСС президент ПФЛ Андрей Соколов, лига обратится в департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) с просьбой оценить работу арбитра Мирошниченко.

«Вопрос судейства будем поднимать, в том числе по этому матчу. Будем отправлять материалы в департамент с просьбой оценить работу арбитра. Что касается комментатора, обратимся в клуб с просьбой разобраться», - сказал он.





