Остапенко стала седьмой ракеткой планеты

Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко в новом рейтинге WTA поднялась еще на одно место и сейчас является седьмой ракеткой мира, в свою очередь на первое место впервые в карьере поднялась румынка Симона Халеп.

В сентябре Остапенко стала первой латвийской теннисисткой, вошедшей в десятку лучших, а затем постепенно улучшила свои позиции. В 2014 году в десятке сильнейших АТР несколько недель находился и Эрнест Гулбис.

В последних трех турнирах Алена дошла до полуфинала, в конце прошлой неделе на турнире серии «Premier» в Пекине со счетом 2:6, 4:6 она уступила Халеп, которая благодаря победе сумела подняться на первое место рейтинга.

В этом году Остапенко набрала 4510 очков, что позволило ей обеспечить себе участие в итоговом турнире сезона «WTA Finals», который пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре.