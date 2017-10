Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторс». «Спасибо всем за беспокойство. Потерял несколько зубов, пострадала челюсть, но все хорошо. Надеюсь вскоре вернуться в строй», — написал Коул.

«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:0. Победа над «хищниками» стала для «пингвинов» первой в новом сезоне.

Thank you all for the concern, down a few good teeth and some jaw but doing well. Looking forward to getting back ASAP pic.twitter.com/NNAARACaDs— Ian Cole (@ICole28) October 8, 2017