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Хоккеист НХЛ показал зубы после удара шайбой

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Ян Коул показал фотографию лица после попадания шайбы. Фото появилось в Twitter-аккаунте хоккеиста.

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторс». «Спасибо всем за беспокойство. Потерял несколько зубов, пострадала челюсть, но все хорошо. Надеюсь вскоре вернуться в строй», — написал Коул.

«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:0. Победа над «хищниками» стала для «пингвинов» первой в новом сезоне.

В прошлом году «Питтсбург» выиграл Кубок Стэнли. Клуб стал чемпионом НХЛ второй год подряд. В финальной серии сезона-2016/17 «Пингвинс» победили «Нэшвилл» в шести матчах. Российский хоккеист Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 очков (10 шайб и 18 передач) в 25 встречах.

Во время празднования победы в Кубке Стэнли россиянину разбили нос. Кто-то из партнеров толкнул хоккеиста, и Малкин ударился о шлем другого игрока.

НХЛ
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