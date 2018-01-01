Опубликован черный список российских футбольных фанатов

Telegram-канал Mash опубликовал список из 109 имен фанатов, которым будет запрещен вход на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Отмечается, что черный список составлен полицией для передачи Международной федерации футбола (ФИФА). В него вошли болельщики, якобы регулярно нарушающие правопорядок.

В феврале этого года британский телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»).

В нем говорилось об участии россиян в столкновениях фанатов в Марселе во время чемпионата Европы-2016 и предостерегли рядовых английских болельщиков от поездки в Россию на ЧМ-2018.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.