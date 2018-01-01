Сборная Германии по футболу установила рекорд в квалификации к ЧМ-2018

Сборная Германии по футболу выиграла все десять матчей в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России, установив рекорд квалификации.

Из европейских сборных подобным достижением может похвастать лишь команда Испании, которая так же прошла без потерь отборочный турнир ЧМ-2010. А вот 43 мяча, забитые немцами по ходу кампании, и разница голов «+39» - это абсолютный мировой рекорд, сообщает FIFA.com.

В воскресенье в матче заключительного тура группового этапа квалификации действующие чемпионы мира, которые досрочно обеспечили себе путевку на ЧМ-2018, дома разгромили команду Азербайджана со счетом 5:1.

Несмотря на впечатляющий итоговый счет и голы-красавцы в исполнении Леона Горецки (ударом пяткой) и Эмре Джана (пушечным выстрелом из-за пределов штрафной), у главного тренера Йоахима Лева остались претензии к игрокам, прервавшим другую впечатляющую серию.