На Кубани мотогонщик насмерть сбил перебегавшего трассу зрителя

Во время открытого чемпионата ДОСААФ по мотоциклетному спорту в станице Бузиновской в Выселковском районе Краснодарского края в воскресенье произошел трагический инцидент, унесший жизнь одного из зрителей. Спортсмен-мотоциклист сбил насмерть мужчину, который попытался перебежать трассу во время заезда.

После крутого трамплина лидер гонки приземлился прямо на спину болельщику, после чего по нему проехали еще несколько мотоциклистов.

Соревнования были остановлены, на помощь пострадавшему бросились зрители, однако оперативно прибывшим на место трагедии врачам оставалось только констатировать смерть 46-летнего мужчины. По словам очевидцев, погибший мог находиться в нетрезвом состоянии.

Один из зрителей снял инцидент на видео, которое публикует «Комсомольская правда».





«Погибший - местный житель 1971 года рождения. По предварительным данным, в то время, когда заезды уже начались, он вышел на трассу и мотоциклист наехал на него. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Зачем мужчина вышел на трассу, неизвестно», - рассказала ТАСС старший помощник руководителя краевого СУ СКР Наталья Смяцкая.

В настоящее время СУ СКР проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего - в том числе проверяется, был ли погибший пьян.





