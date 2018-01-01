Сборная Латвии вслед за «Динамо» попытается прервать серию без побед

Сборная Латвии по футболу во вторник проведет последний матч в рамках квалификационного цикла чемпионата мира 2018 года на своем поле и встретится с Андоррой. Матч на стадионе «Сконто» начнется в 21:45 и будет транслироваться на телеканале LTV7.

В случае ничьей Латвия сумеет выбраться с последнего места в подгруппе: сейчас у команд одинаковое количество очков, но у латышей лучше соотношение забитых/пропущенных мячей. В случае же победы наша сборная прервет неудачную серию - команда не выигрывала уже 10 матчей подряд. Что интересно, последнюю победу Латвия одержала как раз в матче с Андоррой в сентябре прошлого года, когда единственный гол на свой счет записал Валерий Шабала.

В прошлом матче сборная Латвии сыграла 0:0 с Фарерскими островами, прервав девятиматчевую серию поражений, семь из которых пришлись как раз на квалификационный цикл. Такое неудачное выступление позволило сборной опуститься в международном рейтинге FIFA на рекордно низкое 148-е место. Летом у руля команды вновь встал Аленсандр Старков, который сменил Мариана Пахаря, однако и под его руководством команда не сумела добиться побед.

Будем надеяться, что сегодня сборная Латвии сумеет одержать верх, пусть в турнирной таблице это, в принципе, ничего и не изменит - попасть на розыгрыш финального турнира ЧМ в России у команды возможности уже нет. Но затяжную серию без побед прерывать надо - совсем недавно с такой же задачей справилось рижское «Динамо», теперь же на очереди футбольная сборная. Кроме того, сегодня погода явно на нашей стороне!