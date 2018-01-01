В Израиле болельщик с ножом напал на футболиста сборной Испании

Шесть израильских болельщиков были арестованы в понедельник вечером в Иерусалиме после того, как они выскочили на поле по окончании матча отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Испании (0:1).

Один из выбежавших болельщиков отделился от группы и бросился к полузащитнику испанской сборной и мадридского «Реала» Иско. Он был схвачен полицией до того, как добежал до футболиста. Во время задержания из рук фаната выпал нож, сообщает портал TimesOfIsrael.com.

В полиции нет никаких данных о намерениях нападавшего.

Напомним, что сборная Испании досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира с первого места в группе G. Команда Израиля заняла четвертое место и не сыграет на турнире в России. Второе место, дающее право на участие в стыковых играх, заняла команда Италии.

Героем встречи израильтян и испанцев на Teddy Stadium Jerusalem стал Асьер Ильяраменди, забивший единственный мяч на 76-й минуте.

Добавим, что сборная Израиля не может пробиться на чемпионат мира с 1970 года.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.





