Кличко показал тренировку, проданную за 150 тысяч

Мэр Киева Виталий Кличко провел тренировку, проданную на благотворительном аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 10 октября.

«С Михаилом, который купил возможность потренироваться, встретились в 7 утра в спортзале, где я обычно тренируюсь. После небольшой разминки тейпировал ему руки и выдал боксерские перчатки. Решил на практике показать, как тренируются боксеры :-). Михаил справился – выдержал», – написал мэр.

После тренировки Кличко подарил Михаилу Булыгину боксерские перчатки, в которых он тренировался и поблагодарил за благотворительную помощь.

Напомним, средства собирали на покупку аппарата искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.