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Кличко показал тренировку, проданную за 150 тысяч

Korrespondent.net
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Виталий Кличко | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Мэр Киева Виталий Кличко провел тренировку, проданную на благотворительном аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 10 октября.

«С Михаилом, который купил возможность потренироваться, встретились в 7 утра в спортзале, где я обычно тренируюсь. После небольшой разминки тейпировал ему руки и выдал боксерские перчатки. Решил на практике показать, как тренируются боксеры :-). Михаил справился – выдержал», – написал мэр.

После тренировки Кличко подарил Михаилу Булыгину боксерские перчатки, в которых он тренировался и поблагодарил за благотворительную помощь.

Напомним, средства собирали на покупку аппарата искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

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