«Барселона» продолжит выступать в чемпионате Испании после референдума в Каталонии

Каталонская федерация футбола продолжит работу под руководством Королевской футбольной федерации Испании (RFEF), что позволит «Барселоне» продолжить выступление в чемпионате и Кубке Испании, несмотря на ситуацию, связанную с референдумом о независимости региона.

Об этом сообщает местная газета Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что в связи с прошедшим 1 октября референдумом по поводу выхода Каталонии из состава Испании RFEF может исключить каталонский клуб из турниров под своей эгидой.

В этой ситуации клуб выйдет из числа участников чемпионата Испании и попытается получить право играть в чемпионате Италии, Франции или Англии.

Кроме того, мятежную «Барселону» готовы были приютить во втором по силе дивизионе российского футбола.

Напомним, что 90,18% участников голосования высказались за независимость Каталонии. Однако Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

Основанный в 1899 году футбольный клуб «Барселона» является 24-кратным чемпионом Испании и 29-кратным обладателем Кубка страны, а также 12-кратным обладателем Суперкубка. Кроме того, команда пять раз становилась победителем Лиги чемпионов.