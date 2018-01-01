Сборная Латвии на своем поле разгромила Андорру

Разгромной победой сборная Латвии по футболу завершила квалификационный цикл чемпионата мира 2018 года, на своем поле на стадионе «Сконто» со счетом 4:0 обыграв сборную Андорры. Двумя голами отметился Валерий Шабала, по одному - на счету Дависа Икауниекса и Игоря Тарасова. Таким образом, команда Алексея Старкова сумела избежать последнего места в подгруппе В.

Сборная Латвии доминировала на площадке на протяжении всего матча. Счет был открыт уже на 11 минуте игры - после навеса отлично сыграл головой Икауниекс. Через восемь минут Валерий Шабала сумел увеличить разрыв в счете.

Во второй тайме Латвия продолжила свое давление и снова дважды поразила ворота Андорры - на 59-й минуте Шабала сделал дубль, а через четыре минуты Тарасов установил окончательный счет в матче - 4:0.

Что интересно, предыдущую победу Латвия одержала как раз в матче с Андоррой в сентябре прошлого года, когда единственный гол на свой счет записал Валерий Шабала.

В прошлом матче сборная Латвии сыграла 0:0 с Фарерскими островами, прервав девятиматчевую серию поражений, семь из которых пришлись как раз на квалификационный цикл. Такое неудачное выступление позволило сборной опуститься в международном рейтинге FIFA на рекордно низкое 148-е место.