Трамп назвал Малкина монстром

Во время разговора с хоккеистами Трамп выделил дуэт канадца Сидни Кросби и россиянина Евгения Малкина. «Да он похож на баскетболиста! Большой парень, жесткий и сильный. Это - одна из голов двухголового монстра, как называют «Питтсбург«. В сумме с Кросби он забил 77 голов. Это круто», - сказал президент США о Евгении Малкине.

WATCH: @realDonaldTrump singles out Malkin, Kessel during White House visit, jokes that Phil's sister may be a better player than he is @nhl pic.twitter.com/EeDvwmMoH2— Globalnews.ca (@globalnews) 10 октября 2017 г.