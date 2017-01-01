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Трамп назвал Малкина монстром

Русский TVNET
Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в Белом доме принял игроков хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз», которых поздравил с победой в розыгрыше Кубка Стэнли, пишет NEWSru.com.

Во время разговора с хоккеистами Трамп выделил дуэт канадца Сидни Кросби и россиянина Евгения Малкина. «Да он похож на баскетболиста! Большой парень, жесткий и сильный. Это - одна из голов двухголового монстра, как называют «Питтсбург«. В сумме с Кросби он забил 77 голов. Это круто», - сказал президент США о Евгении Малкине.

Дональд Трамп на приеме в Белом доме назвал Малкина монстром

Дональд Трамп США
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