Атлетам предложено вшивать под кожу микрочипы ради борьбы с допингом

Исполнительный директор Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Майк Миллер заявил, что для успешной борьбы с допингом в спорте необходимы радикальные методы. Он предложил имплантировать спортсменам микрочипы, чтобы отслеживать соблюдение ими антидопинговых правил и сократить число нарушений.

«Некоторые говорят, что с людьми нельзя проводить подобных процедур. Но ведь мы любим собак и тем не менее вживляем чипы своим любимцам. И, кажется, это им совсем не вредит. Так почему бы нам не проделать то же самое с собой? Чтобы остановить допинг, нам нужно разработать соответствующие технологии и вживлять чипы атлетам», - цитирует Миллера британская газета The Guardian.

По мнению функционера, вторжение в частное пространство атлетов в этом случае будет оправданно.

«Спорт - это общественный клуб, поэтому люди не должны в него вступать, если не могут следовать его правилам»,

- подчеркнул он.

Миллер отметил, что действующая антидопинговая система дает лишь информацию о том, что в настоящий момент в организме атлета нет запрещенных веществ. Микрочипы же позволят избежать проблемы манипулирования технологиями и будут залогом того, что в организм атлета допинг не поступал ранее и не был затем выведен.

WOA - международная организация, объединяющая олимпийцев со всего мира, которых сегодня насчитывается более 100 тысяч. Задача организации - представлять их интересы, работать ради них на всех этапах их жизни.