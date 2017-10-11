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«Барселона» отчиталась о рекордных доходах в истории клуба

NEWSru.com
Фото: REUTERS/Scanpix

Каталонский футбольный клуб «Барселона» обнародовал финансовые показатели по итогам сезона-2016/2017.

Согласно данным, опубликованным командой в Twitter, ее доход составил рекордные 708 млн евро. С учетом расходов в 677 млн чистая прибыль оказалась равна 31 млн евро.

В сравнении с прошлым сезоном доход «Барселоны» вырос на 29 млн.

Напомним, что в августе нынешнего года каталонцы продали французскому ПСЖ права на бразильского нападающего Неймара, чей контракт был выкуплен за 222 млн евро. Эта сделка стала самой дорогой в истории футбола.

Планируется, что в следующем сезоне доход футбольного клуба составит 897 млн, расходы - 865 млн, а чистая прибыль - 27 млн.

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