«Барселона» отчиталась о рекордных доходах в истории клуба

Согласно данным, опубликованным командой в Twitter, ее доход составил рекордные 708 млн евро. С учетом расходов в 677 млн чистая прибыль оказалась равна 31 млн евро.

В сравнении с прошлым сезоном доход «Барселоны» вырос на 29 млн.

📌 Summary of account results at the end of the season with a net figure of 31 million euros pic.twitter.com/dO0vFTjoGO— FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 October 2017