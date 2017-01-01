Континентальную хоккейную лигу может пополнить клуб из Узбекистана

Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в течение двух ближайших сезонов может пополнить клуб из Узбекистана, базирующийся в Ташкенте. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника агентства, с конца января в столице Узбекистана ведется строительство ледового комплекса «Хумо Арена», рассчитанного на 12 тысяч зрителей в «хоккейном» варианте. Завершение строительства дворца намечено на осень 2018 года.

После открытия «Хумо Арена» сможет принимать домашние матчи клуба «Бинокор» в чемпионате КХЛ. Сроки присоединения клуба к лиге напрямую зависят от даты сдачи дворца в эксплуатацию.

Финансирование клуба может взять одна из структур международной нефтесервисной группы ERIELL, в настоящий момент являющейся партнером КХЛ. ERIELL активно работает в Узбекистане, и ее владельцы заинтересованы в появлении своего клуба КХЛ.

На данный момент в КХЛ выступает 27 клубов из семи стран - России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Китая, Финляндии и Словакии.

По итогам сезона-2017/2018 лигу покинут три клуба. По словам председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко, лига продолжит «избавляться от не соответствующих регламенту клубов и привлекать качественные клубы».