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«Динамо» шестой раз подряд уступило «Торпедо»

TVNET
Gints Meija | Фото: Edijs Pālens / LETA

Очередное поражение в Чемпионате КХЛ потерпело рижское «Динамо». В среду наши хоккеисты со счетом 1:3 уступили нижегородскому «Торпедо», возглавляемое Петерисом Скудрой.

Единственную шайбу в составе рижан забросил Никита Евпалов. В дуэли между этими клубами уже шестой раз подряд победило «Торпедо», в составе которого играет Каспарс Даугавиньш.

Sastāvs spēlei pret @hctorpedo. Mača sākums 19.00, tiešraide VSB vai @viaplaylatvija

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У торпедовцев шайбы забросили Михаил Смолин, Геннадий Столяров и Денис Паршин. Две шайбы хозяева площадки забросили в большинстве, рижане же «отличились» шестью двухминутными удалениями.

Разница в бросках по воротам была существенной. Если игроки «Торпедо» бросили по воротам рижан 42 раза, то динамовцы ответили лишь 19 ударами.

Рижское "Динамо"
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