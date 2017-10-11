«Динамо» шестой раз подряд уступило «Торпедо»

Очередное поражение в Чемпионате КХЛ потерпело рижское «Динамо». В среду наши хоккеисты со счетом 1:3 уступили нижегородскому «Торпедо», возглавляемое Петерисом Скудрой.

Единственную шайбу в составе рижан забросил Никита Евпалов. В дуэли между этими клубами уже шестой раз подряд победило «Торпедо», в составе которого играет Каспарс Даугавиньш.

Sastāvs spēlei pret @hctorpedo. Mača sākums 19.00, tiešraide VSB vai @viaplaylatvija A post shared by Dinamo Rīga (@dinamorigaofficial) on Oct 11, 2017 at 7:34am PDT

У торпедовцев шайбы забросили Михаил Смолин, Геннадий Столяров и Денис Паршин. Две шайбы хозяева площадки забросили в большинстве, рижане же «отличились» шестью двухминутными удалениями.

Разница в бросках по воротам была существенной. Если игроки «Торпедо» бросили по воротам рижан 42 раза, то динамовцы ответили лишь 19 ударами.