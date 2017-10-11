«Динамо» шестой раз подряд уступило «Торпедо»

Очередное поражение в Чемпионате КХЛ потерпело рижское «Динамо». В среду наши хоккеисты со счетом 1:3 уступили нижегородскому «Торпедо», возглавляемое Петерисом Скудрой.
Единственную шайбу в составе рижан забросил Никита Евпалов. В дуэли между этими клубами уже шестой раз подряд победило «Торпедо», в составе которого играет Каспарс Даугавиньш.
У торпедовцев шайбы забросили Михаил Смолин, Геннадий Столяров и Денис Паршин. Две шайбы хозяева площадки забросили в большинстве, рижане же «отличились» шестью двухминутными удалениями.
Разница в бросках по воротам была существенной. Если игроки «Торпедо» бросили по воротам рижан 42 раза, то динамовцы ответили лишь 19 ударами.
Jepavlovs izlīdzina rezultātu ar gūtiem vārtiem vairākumā. 1-1 pic.twitter.com/QLgJxyBKbL— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) October 11, 2017