Мэр Киева Кличко о Бриедисе: после его удара мало не покажется

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поделился с украинским изданием NewsOne.ua мнением о том, кто более силен в ожидаемом в январе противостоянии Майрис Бриедис - Александр Усик.

Несколько лет назад Бриедис неоднократно приезжал в тренировочный лагерь Кличко.

«Очень хороший спортсмен и очень приятный в общении человек», - прежде всего указал мэр Киева, отметив, что поздравил Майриса с последним удачным боем, который он провел.

На вопрос, является ли Усик фаворитом в бою с Бриедисом, Кличко отметил, что нельзя забегать заранее: «Если Усик реализует свою скорость и работу на дистанции, то у него есть все шансы победить. Но могу сказать, что Бриедис был одним из самых сложных спарринг-партнеров у меня в лагере. Он скоростной, «зарубной», умеет держать удар. И сам владеет таким ударом, после которого мало не покажется!»

Кличко также добавил, что «все, что генерирует интерес к боксу – все это круто», оценив таким образом новый турнир.

КЛИЧКО: СОПЕРНИК УСИКА, БРИЕДИС, БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ САМЫМ СЛОЖНЫМ СПАРРИНГ-ПАРТНЕРОМ