Остапенко отказалась выступать на «Кубке Кремля» в Москве

Три топ-теннисистки решили отказаться от участия в «Кубке Кремля».

Алена Остапенко, Йоханна Конта и Доминика Цибулкова, которые занимают 7-е, 10-е и 11-е места в рейтинге WTA соответственно, снялись с турнира перед его началом.

В основной сетке турнира их заменял Наталья Вихлянцева, Тимея Бабош и Ирина-Камелия Бегу.

Таким образом, из первой десятки мирового рейтинга в Москву приедет лишь россиянка Светлана Кузнецова, которая является действующим победителем «Кубка Кремля».

Напомним, турнир WTA «Кубок Кремля» пройдет с 14 по 22 октября в Москве.