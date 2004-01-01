«Барселона» поманила Месси 80-миллионным бонусом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит рекордные 80 миллионов фунтов стерлингов (почти 90 млн евро) в качестве бонуса за подписание нового контракта с клубом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на публикацию испанской газеты L'Ara.

По информации источника, руководство каталонцев планирует отбить эту сумму на продаже прав на название домашнего стадиона «Камп Ноу». По условиям нового соглашения, Месси будет получать 500 тысяч фунтов в неделю.

Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2018 года. Сейчас он зарабатывает 316 тысяч евро в неделю.

5 сентября президент «Барселоны» Хосеп Бертомеу заявил, что контракт с 30-летним аргентинцем уже заключен, форварду осталось только подписать бумаги самому. При этом днем ранее сообщалось, что Месси отказывает заключать новое соглашение из-за неопределенной ситуации с президентом, которого может вытеснить из клуба Агусти Бенедито, бывший претендент на этот пост.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».