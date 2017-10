Коллекция обуви Порзиньгиса раскуплена за несколько минут

Большая часть коллекции была раскуплена за несколько минут, сообщил Порзиньгис в Instagram.

Обувь была изготовлена в цветах клуба Knicks, голубом и оранжевом, с инициалами баскетболиста.

Год назад Порзиньгис заключил договор с немецкой компанией по производству спортивной одежды adidas на семь лет. Этот договор будет ежегодно приносить ему от 3 до 6 млн долларов.

Порзиньгис представляет новую франшизу adidas Crazy Explosive. Ранее компания заявила, что спортсмен будет играть большую роль в создании и тестировании новых продуктов.

Create your own path.@kporzee is lacing up the #CrazyExplosive 17 this season and celebrated with some of his biggest fans. pic.twitter.com/4LhfKACv1u— adidas Basketball (@adidasHoops) October 13, 2017