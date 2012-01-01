«Адмирал» расторг контракт с внуком Третьяка после пяти проведенных матчей

Вратарь Максим Третьяк покинул расположение владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал». Соглашение с внуком легендарного советского голкипера было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим его за отличную работу и желаем удачи в карьере. Перед отлетом «моряков» на выездную серию Третьяк попрощался с командой и пожелал удачи», - говорится в сообщении пресс-службы команды.

За два сезона 20-летний внук бывшего голкипера сборной СССР, а ныне президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка провел в составе «Адмирала» пять матчей.

В послужном списке молодого вратаря также значится трехлетний контракт с московским ЦСКА, где он получил знаменитый 20-й номер своего деда, ранее выведенный клубом из обращения ввиду непревзойденных заслуг бывшего владельца.

В конце позапрошлого сезона ЦСКА обменял Третьяка в «Адмирал» на денежную компенсацию.

Также Максим защищал ворота сборной России по хоккею на первых зимних юношеских Олимпийских играх, которые прошли в австрийском Инсбруке в 2012 году.

Согласно статистике, в текущем сезоне Максим отыграл один матч в КХЛ, пропустив две шайбы. Еще четыре игры он провел за «Адмирал» в прошлом сезоне. В составе ЦСКА он на лед вообще не выходил.