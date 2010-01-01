Мария Шарапова впервые за 10 лет выступит на Кубке Кремля

Теннисистка Мария Шарапова подтвердила, что примет участие в турнире Кубок Кремля, который пройдет в Москве с 14 по 22 октября.

«Мария прилетит в Москву сразу после окончания выступления на турнире WTA в Тяньцзине и получит wild card в основную сетку от организаторов турнира», — сообщила пресс-служба турнира.

Мария Шарапова предыдущий раз участвовала в Кубке Кремля в 2007 году. Тогда она проиграла во втором круге Виктории Азаренко из Белоруссии.

С июня 2016 года по апрель 2017 года Мария Шарапова была дисквалифицирована после того, как призналась, что принимала запрещенный препарат мельдоний (милдронат).

После окончания дисквалификации Шарапова приняла участие в одном турнире «Большого шлема» — US Open, где дошла до 1/8 финала. Россиянка также выступила в нескольких турнирах серии WTA, однако пока ни один из них не выиграла.

Кубок Кремля — турнир из серии WTA с призовым фондом около 800 тысяч долларов.