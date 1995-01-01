Россиянина Илюмжинова отстранили от должности президента ФИДЕ

Исполком Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отсранил Кирсана Илюмжинова с поста президента организации.
37 членов исполкома на конгрессе ФИДЕ в Анталии проголосовали против выдвижения Илюмжинова на новый президентский срок. За выдвижение отдали голоса 20 членов.
Также на конгрессе было принято решение о передаче полномочий главы организации заместителю Илюмжинова Георгиосу Макропулоса. Отмечается, что члены исполкома на конгрессе FIDE поддержали решение единогласно.
Илюмжинов руководил федерацией с 1995 года.