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Россиянина Илюмжинова отстранили от должности президента ФИДЕ

Korrespondent.net
Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Исполком Международной федерации шахмат (ФИДЕ) отсранил Кирсана Илюмжинова с поста президента организации.

37 членов исполкома на конгрессе ФИДЕ в Анталии проголосовали против выдвижения Илюмжинова на новый президентский срок. За выдвижение отдали голоса 20 членов.

Также на конгрессе было принято решение о передаче полномочий главы организации заместителю Илюмжинова Георгиосу Макропулоса. Отмечается, что члены исполкома на конгрессе FIDE поддержали решение единогласно.

Илюмжинов руководил федерацией с 1995 года.

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