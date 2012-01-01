Футболиста «Баварии» обвинили в бесконтрольном пьянстве

Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль употребляет слишком много алкоголя и не контролирует себя. Об этом рассказал бывший главный тренер чилийской команды Хорхе Сампаоли, слова которого приводит Marca со ссылкой на журнал Las Ultimas Noticias.

«Видалю нужно обратиться к специалистам. Он любит выпить и при этом не контролирует себя. Когда мы садились в самолет в аэропорту Лимы, он спросил у меня разрешения открыть банку пива. Я ему запретил. Тогда Видаль выпил бутылку виски», — заявил Сампаоли, отметив, что предсказывал невыход сборной Чили на чемпионат мира в России еще в 2015 году.

Чилийцы заняли шестое место в зоне Южной Америки и не попали в финальную стадию мундиаля. На турнире континент точно представят команды Бразилии, Уругвая, Аргентины и Колумбии. Сборная Перу в стыковых матчах сыграет с Новой Зеландией.

30-летний Видаль после окончания отборочного турнира объявил об уходе из национальной команды, однако спустя день передумал. На счету полузащитника 23 гола в 97 матчах в составе сборной. Он дважды выигрывал Кубок Америки, а также завоевал серебряные медали на Кубке конфедераций — 2017.

Сампаоли тренировал сборную Чили с 2012 по 2016 год. В данный момент специалист работает с командой Аргентины.