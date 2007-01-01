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Определился соперник Шараповой в первом круге «Кубка Кремля»

Lenta.ru
Мария Шарапова | Фото: REUTERS/Scanpix

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) «ВТБ Кубок Кремля». Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Встреча состоится 17 или 18 октября. В случае победы над Рыбакриковой Шарапова сыграет с соотечественницей Екатериной Макаровой.

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет с 16 по 22 октября в московском спорткомплексе «Олимпийский». Шарапова примет в нем участие впервые с 2007 года.

Ранее в субботу 30-летняя россиянка одержала победу над китаянкой Пэн Шуай и вышла в финал турнира в Тянцзыне. До стадии решающих матчей турниров WTA Шарапова не добиралась с мая 2015 года.

Мария Шарапова
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