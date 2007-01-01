Первая ракетка мира требует 100 тысяч евро у экс-министра спорта Франции

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль требует у бывшего министра спорта Франции Розелин Башло, публично обвинившую спортсмена в употреблении допинга, 100 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, сообщает испанская Marca.

В марте 2016 года Башло, занимавшая пост министра спорта Франции с 2007 по 2010 год, в эфире телеканала D8 заявила, что теннисист приостановил выступления в 2012 году на семь месяцев из-за проблем с допингом.

По ее словам, «травма Надаля на самом деле была вызвана положительной допинг-пробой». В апреле 2016 года испанец подал в суд на Башло за клевету.

«Мои адвокаты потребовали большую сумму денег, но дело не в них. Это вопрос чести. Эти слова обо мне позволила себе сказать бывший министр, я должен был на это отреагировать. Если я выиграю дело, то все деньги пойдут на благотворительность», - отметил Надаль.

Надаль 16 раз побеждал на турнирах серии Большого шлема, среди которых рекордные 10 побед на Открытом чемпионате Франции. Также испанец является двукратным олимпийским чемпионом. Надаль является седьмым теннисистом в истории по количеству недель (149), проведенных на первой строчке рейтинга, напоминает ТАСС.