Шарапова выиграла турнир в Тяньцзине, не уступив ни одного сета

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира WTA, который завершился в китайском Тяньцзине. Призовой фонд соревнований составлял 426 тысяч долларов, победительница получит 111 тысяч 164 доллара.

Шарапова выиграла со счетом 7:5, 7:6. По ходу первого сета она уступала 1:4, но из следующих семи геймов проиграла сопернице только один. По ходу второй партии Мария проигрывала 1:5, однако все-таки нашла в себе силы изменить ход встречи.

Стоит подчеркнуть, что по ходу турнира Шарапова не проиграла ни одного сета.

Шарапова победила на турнир WTA впервые с мая 2015 года, когда в финале соревнований в Риме оказалась сильнее испанки Карлы Суарес-Наварро. В Тяньцзине российская теннисистка выиграла свой 36-й титул в одиночном разряде.