Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров установил новый рекорд клуба, став первым игроком в истории команды, забросившим шайбы в ворота соперников во всех пяти стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ, сообщается в официальном микроблоге департамента коммуникаций лиги в Twitter.

В субботу «Тампа» на своем льду одолела «Сент-Луис» со счетом 2:1. Кучеров на 47-й минуте забросил вторую шайбу своей команды, которая стала в итоге победной.

Россиянин забивал по разу во всех пяти матчах «молний» со старта нынешнего регулярного сезона. Последним, кто сделал то же самое из числа игроков других команд, был канадский форвард Патрик Марло в сезоне-2012/13, выступая за «Сан-Хосе Шаркс».

К слову, после победы об этом рекорде Никита ничего не сказал, зато обратил на взаимодействие в своем звене и надежную игру российского голкипера Андрея Василевского.

«С каждым днем мы с Наместниковым и Стэмкосом становимся все лучше и лучше. Мы рады, что у нас было столько моментов в этом матче. Василевский находится в топ-3 лучших вратарей лиги. Мы всегда знаем, что у нас за спиной стена. Сегодня он был невероятен», - приводит слова Кучерова официальный Twitter клуба.