Федерер, победив Надаля в четвертый раз в сезоне, выиграл турнир в Шанхае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем престижного турнира серии «Мастерс» в Шанхае (призовой фонд почти шесть миллионов долларов). В решающем поединке он переиграл со счетом 6:4, 6:3 первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля.

Поединок продолжался 1 час 12 минут. Счет личных встреч теперь 24:14 в пользу швейцарца.

Для Роджера эта победа стала четвертой над Рафаэлем за четыре матча в нынешнем сезоне. Ранее он побеждал испанца в финале Australian Open, в 4-м круге «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе и в финале Майами.

36-летний Федерер выиграл 94-й титул на турнирах ATP в одиночном разряде и сравнялся по данному показателю с чехословацким, а позднее американским теннисистом Иваном Лендлом, занимающим второе место по количеству завоеванных трофеев среди игроков открытой эры тенниса.