Рижское «Динамо» уступило «Торпедо» в родных стенах

В воскресенье рижское «Динамо» провело домашний матч против нижегородского «Торпедо», главным тренером которого является Петерис Скудра, а одним из лидеров команды - Каспар Даугавиньш. На этот раз противостояние латвийских тренеров осталось за Скудрой: «Торпедо» одержало уверенную победу со счетом 3:1, а «Динамо» потерпело 17-е поражение в последних 18 играх.

Первый период:

Первый период начался в равной борьбе, команды показывали довольно открытый хоккей, поэтому на площадке наблюдались «качели» от одних ворот к другим.

На третьей минуте игрового отрезка последовало обоюдное удаление - по две минуты штрафа за толчок клюшкой получили Микс Индрашис и Михаил Жуков. В равных, но не полных составах лучше выглядело «Торпедо»: россияне чаще и и опаснее атаковали. Через 3 минуты и 50 секунд после стартового вбрасывания

Евгений Грачев переиграл литовского голкипера Мантаса Армилиса, защищающего ворота «Динамо», и открыл счет в матче - 1:0.

После пропущенной шайбы рижане прибавили в скорости и медленно, но верно стали перехватывать инициативу - во второй половине периода игра шла главным образом у ворот «Торпедо», атаки «динамовцев» следовали одна за другой, однако вратарь Иван Лисутин был безупречен и ошибок не допустил.

За 22 секунды до перерыва две минуты штрафа за подножку получил Гунар Скворцов, однако до сирены рижане выстояли, и команды ушли в раздевалку при минимальном преимуществе гостей.

Второй период:

В начале второго периода на площадке преобладало «Торпедо», что не удивительно - рижане начали игровой отрезок в меньшинстве.

Впрочем, давление россиян продолжилось и тогда, когда Скворцов вернулся на лед. Вскоре ситуация на площадке выровнялась, однако работы хватало у обоих вратарей.

На восьмой минуте игрового отрезка атака гостей завершилась серией добиваний, в результате чего

Кирилл Ураков сумел переиграть Армалиса и довести счет до 2:0.

«Динамо», вынужденное отыгрываться, с новыми силами пошло вперед, и на 12-й минуте периода получило шанс разыграть лишнего. Подопечные Гиртса Анкипанса провели в атаке все две минуты, но забросить Лисутину так и не сумели.

За 5 минут и 20 секунд до перерыва Николай Жердев попал клюшкой в лицо игроку соперника и получил двойной малый штраф. 4 минуты меньшинства выдались для рижан очень тяжелыми, однако они сумели выстоять и не дали «Торпедо» довести счет до катастрофического.

Третий период:

Третий период начался для рижан неудачно:

уже на третьей минуте бросок Егора Дугина достиг цели, и на табло зажглось 0:3.

После этого «Динамо» бросило в атаку все свои силы и полностью завладело инициативой - раз за разом рижане атаковали ворота Лисутина, однако точного последнего броска не хватало катастрофически.

Столь сильное давление рижан привело к ошибкам в обороне «Торпедо», и на четвертой минуте периода подопечные Анкипанса получили возможность разыграть лишнего.

На этот раз «динамовцы» задуманное до результата довели - точным броском отметился Ансси Салмела.

В оставшееся время «Динамо» пыталось сократить разрыв в счете, однако все попытки разбивались об «стену» в лице Лисутина, да и банальная хоккейная удача была не на их стороне.

За 1 минуту и 32 секунды до конца матча рижане вновь получили возможность разыграть лишнего и заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако затем сами быстро заработали два удаления и доигрывали матч уже в меньшинстве.

В результате, игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Торпедо», а «Динамо» потерпело очередное поражение.