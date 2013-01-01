СМИ: Шумахер в коме и из последних сил борется за жизнь

Одна из крупнейших в Чехии газет Blesk опубликовала интервью, как утверждается, с приближенным к семье легендарного автогонщика Михаэля Шумахера. Новости неутешительные: спустя четыре года после трагедии на горнолыжном курорте во Франции его состояние остается тяжелым, передает Postimees.

«Он в коме, борется из последних сил за свою жизнь. Я не верю, что у него есть шансы выкарабкаться. Его каждый день навещают. Должен признать, что его состояние очень тяжелое», – говорит источник издания.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер катался на лыжах во французском Мерибеле, неудачно упал и ударился головой о камень. Несмотря на то, что он был в шлеме, травма оказалась очень серьезной. Михаэль полгода находился в медикаментозной коме, перенес две нейрохирургические операции, прежде чем пришел в сознание и был переправлен в свой дом в Швейцарии, где продолжил лечение в окружении близких и под пристальным надзором бригады медиков.

В течение этих лет о состоянии здоровья Шумахера поступала крайне противоречивая информация. В какой-то момент менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Сабине Кем запретила представителям прессы писать о его здоровье, но слухи все равно периодически просачиваются в СМИ. Так, в сентябре прошлого года появились слова адвоката Шумахера Феликса Дама - он рассказывал, что Михаэль не может ходить и даже стоять без посторонней помощи. Вместе с тем, сообщалось, что спортсмен все же реагирует на происходящее вокруг, узнает близких.