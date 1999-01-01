Индонезийский вратарь скончался после игрового столкновения

38-летний голкипер индонезийского футбольного клуба «Персела Ламонган» Хойрол Худа скончался после столкновения с двумя игроками в матче против «Семен Паданг», сообщает Goal.

В воскресенье «Персела Ламонган» в матче чемпионата Индонезии принимал на своем поле «Семен Паданг» (2:0). В конце первого тайма в штрафной площади хозяев произошло столкновение между Худой, его одноклубником Рамоном Родригесом и нападающим команды соперника Марселем Сакраменто.

Голкипер после этого эпизода потерял сознание. Медицинский персонал, работавший на матче, оказал первую помощь футболисту и унес его на носилках с поля. По дороге в больницу Худа скончался. Причиной смерти спортсмена стало повреждение шеи и головы.

Худа считается легендой среди болельщиков клуба «Персела Ламонган», за который он играет всю карьеру с 1999 года.