Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз станет отцом. Об этом в Instagam-аккаунте сообщила супруга футболиста.

Антонелла Рокуццо разместила фото, на котором Месси и их сыновья Тьяго и Матео притрагиваются к ее животу, и написала: «Семья из пяти человек».

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз станет отцом. Об этом в Instagam-аккаунте сообщила супруга футболиста.

В июле этого года спортсмен женился в своем родном городе футболиста Росарио. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в том числе игроки «Барселоны» Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой, а также бывший капитан сине-гранатовых Карлес Пуйоль и партнеры Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин.

Форвард и его супруга сделали одинаковые татуировки в виде римских цифр XXX-VI-XVII, обозначающих дату свадьбы. Также у аргентинца есть татуировка в области паха с изображением губ жены.