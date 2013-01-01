В Риге за 13,3 млн евро хотят построить Параолимпийский центр

В будущем году в Латвии может начаться строительство Параолимпийского спортивного центра, затраты на который составят 13,3 млн евро. Сообщение Минблага о планах строительства центра завтра, 17 октября, рассмотрит правительство.

В Параолимпийском спортивном центре предусмотрены легкоатлетический стадион, тренировочный стадион, трибуны. Кроме того, здесь будут построены комплекс для размещения людей с ограниченными возможностями, административный корпус и др. объекты.

Проект был представлен на заседании Национального совета по спорту 29 марта, его поддерживают все федерации параолимпийских видов спорта.

Как отмечает Минблаг, до сих пор одним из главных препятствий в реализации замысла было отсутствие подходящего земельного участка, но в первой половине этого года Параолимпийский комитет получил предложение от одной из проживающих в США представительниц латышской диаспоры приобрести принадлежащий ей земельный участок в районе Бишумуйжи площадью 4,19 га, так как она хочет поддержать инициативу создания такого центра.

Как отмечает Минблаг, в настоящее время развитие спорта для людей с ограниченными возможностями ведется в Латвии фрагментарно, потому что нет ни одного спортивного комплекса, где они могли бы планомерно тренироваться.

Минблаг предлагает присвоить центру статус объекта национальных интересов, что значительно упросит и ускорит реализацию проекта.

В следующем году в госбюджете на создание центра уже запланировано 1,2 млн евро.