Валерий Карпин решил снова поработать футбольным тренером в Испании

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин заявил, что готов вернуться к работе в испанском футболе.

«Я уже имел неудачный опыт работы в «Мальорке», но, думаю, снова готов тренировать в Испании. Посмотрим, придет ли предложение после этого интервью», - цитирует 48-летнего Карпина испанское издание AS.

Российский специалист с августа 2014-го по февраль 2015 года работал с «Мальоркой», выступавшей во втором испанском дивизионе, после чего был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

С 2009-го по 2014 годы Карпин был главным тренером московского «Спартака» и дважды приводил красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.

Его последним местом работы в качестве тренера было армавирское «Торпедо», которое под его руководством в 2016 году вылетело из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В последнее время Карпин работал экспертом, главным редактором футбольных трансляций и ведущим на телеканале «Матч ТВ».

Добавим, что специалист имеет испанское и эстонское гражданства, сохранив при этом российское.