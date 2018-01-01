ИГИЛ обещает теракты на футбольном ЧМ-2018 в России

Террористическая организация Исламское государство угрожает устроить теракты в ходе проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России, передает Daily Mail.

Как стало известно, пропагандисты ИГИЛ опубликовали постер с изображением джихатиста с автоматом и бомбой на фоне футбольного стадиона и логотипа ЧМ-2018.

Кроме того, на прошлой неделе террористы опубликовали еще один постер с простреленными изображениями президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Также сообщается, что постер сопровождался отрывком из Корана, который должен побудить джихадистов использовать каждую возможность для терактов в США и РФ.