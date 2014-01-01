Фигуристка Липницкая нашла новую работу

Завершившая карьеру российская фигуристка Юлия Липницкая решила начать карьеру комментатора. Об этом она сообщила ТАСС.

«Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве», — сказала спортсменка. Она хочет работать на российском этапе, который пройдет в Москве с 20 по 22 октября.

9 сентября Липницкая официально завершила карьеру, хотя первые сообщения об этом появились в августе.

Сама фигуристка объяснила, что приняла такое решение из-за анорексии, с которой долгое время боролась.

Липницкой уже поступалопредложение о работе от сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», министр спорта России Павел Колобков звал ее в чиновники, а занимающийся постановкой ледовых шоу Евгений Плющенко приглашал фигуристку в свою команду.

Спортсменка — олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире. Также на ее счету серебро в личных соревнованиях на ЧМ-2014.