Овечкин сломал дверь на экскурсии в академии ФБР

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сломал дверь во время экскурсии клуба в академию Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Россиянин сделал это с помощью специального тарана. Одноклубники Овечкина, шведы Андре Бураковски и Никлас Бекстрем, взяли уроки рукопашного боя.

В семи матчах текущего сезона НХЛ Овечкин забросил девять шайб и отдал одну результативную передачу.