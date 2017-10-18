Овечкин сломал дверь на экскурсии в академии ФБР

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сломал дверь во время экскурсии клуба в академию Федерального бюро расследований (ФБР) США.
Россиянин сделал это с помощью специального тарана. Одноклубники Овечкина, шведы Андре Бураковски и Никлас Бекстрем, взяли уроки рукопашного боя.
FBI Agent @ovi8 #ALLCAPS pic.twitter.com/VIsd6Dm4rS— Washington Capitals (@Capitals) October 18, 2017
В семи матчах текущего сезона НХЛ Овечкин забросил девять шайб и отдал одну результативную передачу.