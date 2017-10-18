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Овечкин сломал дверь на экскурсии в академии ФБР

Lenta.ru
Александр Овечкин | Фото: AP/Scanpix

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сломал дверь во время экскурсии клуба в академию Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Россиянин сделал это с помощью специального тарана. Одноклубники Овечкина, шведы Андре Бураковски и Никлас Бекстрем, взяли уроки рукопашного боя.

В семи матчах текущего сезона НХЛ Овечкин забросил девять шайб и отдал одну результативную передачу.

НХЛ Александр Овечкин США
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