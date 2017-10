В Индии футбольная команда избила судей

По ходу встречи футболисты стали драться с арбитром и его помощниками. Один из них ударил главного судью ногой в живот. «Такие люди не заслуживают играть в эту красивую игру», — написал журналист в социальной сети.

These players doesn't deserve to play the beautiful game.