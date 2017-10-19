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В Индии футбольная команда избила судей

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: RIA Novosti/Scanpix

В Индии во время матча любительского чемпионата игроки одной из команд атаковали главного судью и боковых арбитров. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте спортивного журналиста Шаджи Прабхакарана.

По ходу встречи футболисты стали драться с арбитром и его помощниками. Один из них ударил главного судью ногой в живот. «Такие люди не заслуживают играть в эту красивую игру», — написал журналист в социальной сети.

Ранее, 19 октября, российский хоккеист Николай Тимашов на тренировке клуба «Автомобилист» подрался с одноклубником, канадским спортсменом Тэйлором Беком. По окончании тренировки у Бека диагностировали перелом лицевой орбитальной кости.

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