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Английский фанат полез в драку с ребенком на руках

Lenta.ru
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Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Во время матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между английским «Эвертоном» и французским «Лионом» болельщик ливерпульского клуба полез в драку с ребенком на руках. Видео инцидента появилось в Youtube-аккаунте DAGO VIDZ.

Потасовка произошла между защитником Эшли Уильямсом и голкипером Антони Лопешом возле трибуны болельщиков английской команды. Фанат с ребенком пытался ударить вратаря.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу французского клуба.

Раннее, 20 октября, в рамках Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» разгромил норвежский «Русенборг» со счетом 3:1. Хет-трик оформил аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони. Московский «Локомотив» сыграл вничью с молдавским «Шерифом» — 1:1.

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